Церемония вручения первых паспортов прошла в Ленинском округе

Торжественное мероприятие состоялось в Центральной библиотеке в Видном. Глава Ленинского округа Станислав Каторов вручил главный документ гражданина Российской Федерации семерым 14-летним юношам и девушкам.

На церемонии присутствовали родители школьников, для которых вручение паспортов их детям также стало важным и запоминающимся моментом. Помимо документа подростки получили памятные подарки от администрации Ленинского округа.

Станислав Каторов напомнил ребятам, что получение паспорта гражданина Российской Федерации — это не только новые возможности и права, но и большая ответственность. Он призвал молодых людей быть достойными гражданами своей страны, соблюдать законы, уважать историю и традиции.

«Получайте образование, развивайте свои таланты, стремитесь к новым знаниям и достижениям. Будьте активными, неравнодушными гражданами и вносите свой вклад в развитие Ленинского округа и всей России», — сказал руководитель муниципалитета.

Торжественное вручение первых паспортов проводится в Ленинском округе ежемесячно. Участником церемонии может стать каждый подросток, достигший 14 лет. Для этого нужно обратиться в любой из четырех многофункциональных центров муниципалитета.