Церемония вручения первых паспортов прошла в Коломне

Юные жители Коломны получили первые паспорта. Торжественная церемония прошла в Музее боевой славы. В ней приняли участие 10 подростков.

Первые паспорта вручили глава округа Александр Гречищев и подполковник гвардии ВДВ Альберт Редько.

«Быть гражданином России — это высокая честь, а получение паспорта — важное и волнующее событие в жизни каждого подростка. Паспорт — это символ начала взрослой жизни, ответственности и новых возможностей», — обратился к школьникам Александр Гречищев.

Александр Гречищев поздравил подростков, пожелал им быть смелыми и честными, любить Родину, трудиться, хорошо учиться и беречь близких.

Чтобы получить паспорт в торжественной обстановке, необходимо лично обратиться в МФЦ и сообщить о желании специалисту, который оформляет документы.

Многофункциональные центры работают в Коломне в доме № 20 на Уманской улице и в Озерах в доме № 1 на Советской площади.