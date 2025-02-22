Церемония вручения первых паспортов прошла в филиале Музея Победы в Красногорске

В филиале Музея Победы в Красногорске состоялась торжественная церемония вручения паспортов 14-летним школьникам. Для ребят этот день стал не только важным этапом в их жизни, но и напоминанием о значимости исторической памяти и патриотизма.

Мероприятие прошло в особенном месте — музее, посвященном Великой Отечественной войне, что сделало церемонию особенно символичной в преддверии 80-летия Великой Победы, которое будет отмечаться в 2025 году. Именно здесь, в атмосфере уважения к подвигу предков, подростки получили свои первые паспорта — главный документ гражданина России.

«Хочется пожелать вам ощутить еще больше гордости за нашу любимую страну, за нашу малую Родину, за наших Героев, которые защищали и продолжают защищать Россию. Я уверена, что вы все их помните, знаете и, что самое главное, чтите», — сказала первый заместитель главы городского округа Красногорск Наталья Тимошина. Именно она вручила ребятам их первые паспорта.

На церемонии присутствовали не только сами школьники, но и их родители, для которых это событие стало не менее волнительным. Вручение паспортов в такой торжественной обстановке помогает молодежи осознать свою ответственность перед страной и задуматься о своем будущем, связывая его с развитием России.