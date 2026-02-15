Церемония вручения первых паспортов прошла в Домодедове

Для школьников этот день стал особенным — с получением паспорта начинается новый жизненный этап, связанный с расширением прав и личной ответственностью. С 14 лет подростки могут самостоятельно принимать решения, заключать определенные сделки и нести ответственность за свои поступки.

В своем обращении Евгения Хрусталева подчеркнула, что паспорт — это не просто удостоверение личности, а символ принадлежности к стране, ее истории и будущему. По ее словам, именно молодому поколению предстоит продолжать развитие государства, сохранять его ценности и приумножать достижения.

В Домодедове созданы все условия для развития молодежи: работают современные школы, учреждения дополнительного образования, спортивные комплексы, творческие студии и молодежные центры. Каждый может проявить себя в учебе, спорте, науке или общественной деятельности.

Получение главного документа открыло перед ребятами дверь во взрослую жизнь — теперь у них не только новые права, но и личная ответственность за свое будущее и будущее России.