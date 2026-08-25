Церемония вручения первых паспортов прошла в Дмитровском округе

Торжественное мероприятие состоялось 20 августа в Дмитрове. Главный документ гражданина Российской Федерации получили 16 юных жителей округа, которым исполнилось 14 лет.

Мероприятие было приурочено ко Дню Государственного флага Российской Федерации. Паспорта школьникам вручил первый заместитель главы округа Евгений Тертышников. Ребята пришли на важное событие вместе с родителями.

Вместе с первым паспортом каждый участник получил Конституцию Российской Федерации, обложку для документа, поздравление губернатора Московской области Андрея Воробьева, значок с российским флагом и ленту-триколор.

Евгений Тертышников поздравил юных жителей муниципалитета с важным событием и пожелал с гордостью нести звание гражданина России.

Организовать церемонию помогали волонтеры Подмосковья: они встречали ребят и родителей, помогали с регистрацией и навигацией, сопровождали участников во время мероприятия и помогали с вручением памятных подарков.