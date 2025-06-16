Церемония вручения первых паспортов прошла в День России в Солнечногорске

Церемония вручения первых паспортов состоялась на главной локации праздника. В центре городского парка с юными жителями округа встретился первый заместитель главы Солнечногорска Кирилл Типографщик.

Под музыку и аплодисменты он передал детям важные документы. Торжество прекрасно дополнило атмосферу Дня России. Документ, удостоверяющий личность, получили семь юных жителей округа, достигших 14-летнего возраста. Первый заместитель главы Солнечногорска Кирилл Типографщик, а также участник спецоперации, член солнечногорского отделения Ассоциации ветеранов СВО Дмитрий Сергунов сердечно поздравили подростков.

«Волнительно видеть, как наши ребята делают первые шаги во взрослую жизнь. Документ, удостоверяющий личность — это и новые права, и ответственность перед своей семьей, округом, страной. А еще — гордость за то, что ты гражданин России», — рассказал Кирилл Типографщик.

Помимо основного удостоверения личности, каждый юный участник мероприятия также получил экземпляр Конституции РФ и памятные подарки. Это мероприятие стало частью патриотического проекта «Успех в единстве поколений», который объединяет людей разных возрастов для передачи исторического и культурного наследия.