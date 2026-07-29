Церемония вручения первых паспортов прошла в Чехове

На торжественном мероприятии присутствовали глава округа Михаил Собакин и благочинный Чеховского церковного округа, настоятель Вознесенской Давидовой пустыни игуменом Сергием (Куксовым). Вместе с главным документом они вручили школьникам книгу Николая Карамзина «История Государства Российского».

Паспорт — это показатель зрелости, самостоятельности и ответственности. Ребята получают не только права, но и обязанности перед своей страной. Выбор даты символичен -1038 лет назад славяне приняли православие. Вместе с верой наши предки обрели письменность, иконопись, зодчество и свод законов.

Для местных жителей День крещения Руси имеет особое значение, поскольку история Чехова переплетается с глубокой православной традицией. Именно находится Вознесенская Давидова пустынь, которая основана преподобным Давидом Серпуховским более пяти веков назад. Эта обитель стала несокрушимым форпостом православия на южных подступах к Москве.

«Поздравить ребят и разделить с ними праздник пришли их родные и близкие. Уверен, что сегодняшняя церемония станет началом яркого и успешного пути взросления и становления как личностей и граждан нашей великой Родины. Нести звание гражданина России — это большая честь и огромный труд», — отметил Михаил Собакин.