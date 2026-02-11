Церемония вручения первых паспортов прошла в Чехове

В торжественном мероприятии принял участие глава округа Михаил Собакин и городской прокурор Вадим Шишкин. Десять юношей и девушек получили главный официальный документ в Центральной библиотеке в кругу своих родных и близких.

Вместе с паспортами подросткам вручили экземпляр Конституции Российской Федерации и книгу Николая Карамзина «История государства Российского». Мероприятие прошло в рамках проекта «Крепкая семья» партии «Единая Россия».

«Президент не раз отмечал, что будущее России — за подрастающим поколением. Нынешние молодые люди через десять или двадцать лет будут вкладывать свои силы в реализацию целей развития страны, которые определяются сегодня. Пожелал ребятам хорошо учиться и добиваться высоких целей, бережно относится к выданному документу и достойно нести высокое звание гражданина Российской Федерации», — подчеркнул глава округа Михаил Собакин.