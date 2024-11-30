Церемония вручения первых паспортов прошла в Чехове
Первые паспорта вручили 10 подросткам в Чехове в торжественной обстановке. Их поздравили глава округа Михаил Собакин, председатель совета депутатов Галина Козина и представитель отдела по вопросам миграции ОМВД России.
«С вручением первого паспорта вы не только наделяетесь правами, но и обязанностями. Обязанностями быть гражданином Российской Федерации, быть настоящим патриотам нашей Родины. Как говорит наш президент Владимир Владимирович Путин: „за подрастающим поколением — наше будущее“. Наше будущее — за вами», сказал Михаил Собакин.
Среди подростков — Анна Габдуллина. Девушка занимается танцами во Дворце культуры «Дружба». Вместе с коллективом участвует на всех городских мероприятиях. Она также планирует стать волонтером.
«Сейчас получу паспорт и пойду устраиваться», — добавила она.
Артем Насонов учится в Манушкинской школе и увлекается программированием.
«О том, что будет награждать глава, я узнать в МФЦ. Нам об этом сказали. Эмоции были незабываемые. Это впечатлительно, волновался немного», — поделился Артем.
В конце участники сделали совместную фотографию. Ребятам подарили сувениры и Конституцию, чтобы они, как юные граждане Российской Федерации, знали свои права и обязанности.
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