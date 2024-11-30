Церемония вручения первых паспортов прошла в Чехове

Первые паспорта вручили 10 подросткам в Чехове в торжественной обстановке. Их поздравили глава округа Михаил Собакин, председатель совета депутатов Галина Козина и представитель отдела по вопросам миграции ОМВД России.

«С вручением первого паспорта вы не только наделяетесь правами, но и обязанностями. Обязанностями быть гражданином Российской Федерации, быть настоящим патриотам нашей Родины. Как говорит наш президент Владимир Владимирович Путин: „за подрастающим поколением — наше будущее“. Наше будущее — за вами», сказал Михаил Собакин.

Среди подростков — Анна Габдуллина. Девушка занимается танцами во Дворце культуры «Дружба». Вместе с коллективом участвует на всех городских мероприятиях. Она также планирует стать волонтером.

«Сейчас получу паспорт и пойду устраиваться», — добавила она.