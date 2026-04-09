Церемония вручения первых паспортов прошла в Богородском округе

Юным жителям Богородского округа вручили их первые паспорта. Это стало знаменательным событием для ребят, которые теперь могут официально называться гражданами своей страны.

Мероприятие прошло в досуговом центре «Про молодежь» города Ногинск. Восемь ребят получили свой первый паспорт гражданина Российской Федерации. Волнительность момента вместе с подростками разделили их родители и друзья. На память у школьников остались подарки и фотографии.

«Сегодня у вас особенный, по-настоящему взрослый день. Вы впервые получаете главный документ гражданина России, свой паспорт. С этой минуты вы становитесь гражданами великой страны, и это звание ко многому обязывает», — обратилась к присутствующим депутат окружного совета Ольга Попова.

Получение паспорта — важное событие в жизни каждого человека, настоящий старт в большую жизнь. Документ не просто удостоверяет личность, он символизирует принадлежность к великому государству с богатой историей и культурой, обозначая начало нового этапа в жизни молодых людей и открывая двери в мир возможностей и ответственности.

Торжественные церемонии вручения паспортов проходят в Богородском округе ежемесячно.