Церемония вручения первых паспортов прошла в Богородском округе

12 жителей Богородского округа сделали важный шаг во взрослую жизнь — они получили свои первые паспорта. Торжественная церемония вручения главного документа гражданина России прошла в досуговом центре «Про молодежь» в Ногинске.

Документы ребятам вручил депутат окружного совета Евгений Секирин. Он поздравил школьников со значимым этапом в жизни и пожелал им стать достойными жителями нашей страны, с честью нести звание гражданина России.

Волнение этого момента вместе с подростками разделили их родители и друзья — для многих семей получение первого паспорта ребенком стало по-настоящему трогательным событием.

Такие церемонии в Богородском округе проходят ежемесячно. Их главная цель — сделать получение паспорта не просто формальной процедурой, а ярким, запоминающимся событием, которое подчеркивает важность нового статуса.