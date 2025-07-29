Церемония вручения первых паспортов прошла в Балашихе

28 июля в администрации городского округа глава Балашихи Сергей Юров вручил школьникам их первые паспорта. Это важное событие стало значимой вехой в жизни 17 ребят, которые теперь официально стали полноправными гражданами России.

Церемония прошла в рамках акции «Мы — граждане России!», которая нацелена на то, чтобы сделать вручение паспорта значимым и запоминающимся событием. Этот проект реализуется общероссийским общественно-государственным движением детей и молодежи «Движение первых» и направлен на воспитание чувства патриотизма у подрастающего поколения.

«Желаю вам гордиться нашей великой страной, помнить об ответственности и своих правах, сохранять историю и традиции, создавать счастливое будущее России», — пожелал виновникам торжества Сергей Юров.

Акция «Мы — граждане России!» способствует укреплению гражданской позиции молодежи, подчеркивая важность осознания своей роли в обществе. Вручение паспорта — это не только получение документа, но и символ перехода в новую жизнь, где каждый молодой человек становится частью большой и многогранной страны.