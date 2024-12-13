Церемония вручения первых паспортов прошла в Балашихе в День Конституции

В Балашихе 12 декабря прошла торжественная церемония вручения первых паспортов гражданина Российской Федерации. Мероприятие состоялось в администрации округа и началось с исполнения гимна России хором Детской школы искусств № 1 имени Свиридова.

Глава Балашихи и секретарь местного отделения партии «Единая Россия» Сергей Юров, а также Герои России, в числе которых участник специальной военной операции Александр Шептухин, поздравили школьников с важным событием.

В рамках мероприятия юные жители Балашихи получили в подарок Конституцию Российской Федерации, что подчеркивает важность их нового статуса. Завершилось событие исполнением песни «О России» учениками школы искусств.

Церемония прошла в рамках акции «Мы — граждане России!», направленной на то, чтобы сделать вручение паспорта запоминающимся событием и способствовать воспитанию патриотизма. Проект реализуется общероссийским общественно-государственным движением детей и молодежи «Движение Первых».