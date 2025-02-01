Церемония вручения первых паспортов пошла в Дмитрове

Юным жителям Дмитровского округа торжественно вручили первые паспорта. Каждый участник получил в подарок обложку для документа и поздравительное письмо от губернатора Московской области Андрея Воробьева .

Торжественная церемония вручения прошла в Центральном дворце культуры «Созвездие». Еще 18 подростков получили важный документ, символизирующий начало взрослой жизни и напоминающий о правах и обязанностях каждого гражданина.

Церемонию провела директор Дворца, Общественной палаты Дмитровского муниципального округа и заслуженный работник культуры Московской области Наталья Мутовкина.

«Будьте добропорядочными гражданами нашей страны, стремитесь к знаниям и достижениям, не забывайте о своих корнях и ценностях. Помните, что каждый из вас — это будущее нашей Родины!» — прокомментировал глава Дмитровского округа Иван Курданин.