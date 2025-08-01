Церемония вручения первых паспортов подросткам прошла в парке «Дубрава» в Павловском Посаде

Еще 11 подростков в Павловском Посаде получили первые паспорта в торжественной обстановке. Церемонию провели в парке «Дубрава».

Ребят поздравил глава округа Денис Семенов. Подростков пришли поддержать члены их семей и друзья, ведь получение паспорта — важный жизненный этап.

«Ребята! Вы — будущее Павлово-Посадского округа, Московской области и всей России. От ваших стремлений зависит, каким станет наш общий дом завтра. Вместе с этим документом вы принимаете важную миссию: сделать мир лучше, честнее и добрее», — подчеркнул глава округа.

Глава округа Денис Семенов призвал проявлять активную жизненную позицию и ответственно относиться к обществу. Одному из участников вручили памятную фотографию с прошлого вручения.

Отметим, парк «Дубрава» стал местом, где проводят такие торжественные церемонии. Юным гражданам пожелали успехов в учебе, достижения целей и любви к родному краю.