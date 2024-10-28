Церемония вручения первых паспортов подросткам прошла в Наро-Фоминске

Подросткам из Наро-Фоминска вручили паспорта в торжественной обстановке в администрации муниципалитета. Им также рассказали о значимости документа и подарили сувениры на память.

Получили паспорт в этот день 12 юношей и девушек из Наро-Фоминска. Им также вручили цветы, памятные сувениры, Конституцию и показали видеоролик об истории основного документа страны.

«Все прошло очень торжественно, видно, что ребята волновались, волновались и родители и нам это передается. У них в пакете — Конституция РФ, она пригодится и в жизни и в учебе. Пожелали им счастья, добра, успехов в учебе и ждем их специалистами на работу в нашем округе», — сказала заместитель главы Наро-Фоминского городского округа Елена Кузнецова.