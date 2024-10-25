Церемония вручения первых паспортов подросткам прошла в Лосино-Петровском

Первые паспорта получили еще несколько молодых ребят в Лосино-Петровском. Торжественную церемонию провела замглавы муниципалитета.

Мероприятие организовали представители молодежного центра «Движение» и МФЦ при поддержке администрации городского округа. Важные документы юным жителям округа вручила заместитель главы городского округа Лосино-Петровский Вера Алексеева.

Организовать церемонию помогли также активисты «Волонтеров Подмосковья» и «Молодой гвардии единой России».

«Поздравляем ребят с получением паспортов! Желаем им успехов. Гражданская ответственность и активное участие в жизни страны являются важными ценностями», — сказала Вера Алексеева.

Отметим, что такие мероприятия помогают формировать гражданскую и патриотическую идентичность среди молодежи.

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