Церемония вручения первых паспортов подросткам прошла в Красногорске

В администрации Красногорска семи подросткам торжественно вручили первые паспорта. Мероприятие прошло в рамках всероссийской акции «Я — гражданин России». С начала 2025 года главный документ получили 52 юных жителя муниципалитета.

В церемонии вручения приняли участие первый заместитель главы округа Наталья Тимошина и муниципальный депутат, заместитель руководителя фракции «Единая Россия» Артур Бадретдинов.

«У вас сегодня одно из самых главных событий в жизни. Мне нравится, как вы улыбаетесь, и понимаю, что родители еще больше радуются за вас. От имени главы нашего округа Красногорск Дмитрия Волкова — самые теплые пожелания и важные наставления о том, что для вас начинается новая жизнь», — сказала Наталья Тимошина.

Муниципальный депутат Артур Бадретдинов подчеркнул, что подростки вместе с паспортом получают и ответственность перед обществом, законом и государством.

«Будьте достойными гражданами нашей страны. Успехов вам и достойного взросления», — отметил Артур Бадретдинов.

Торжественная церемония вручения паспортов стала значимым событием для молодых людей и их родителей.