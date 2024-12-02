Церемония вручения первых паспортов подросткам прошла в Дмитрове

Пресс-служба администрации городского округа Дмитров
Фото: Пресс-служба администрации городского округа Дмитров

Детям из Дмитрова вручили первые паспорта. Торжественную церемонию провели в центральном Дворце культуры «Созвездие».

Жителям Дмитрова регулярно вручают паспорта на подобных церемониях. Так, в этот раз его вручили 22 ребятам.

«Это волнительное мероприятие для вас, ведь с получением паспорта вы начинаете новый этап жизни, где у вас уже есть права, но есть и обязанности перед обществом и государством. Желаю вам верных друзей, ставить перед собой правильные высокие цели и смело их достигать, и двигаться вперед! Уверена, что из вас вырастут хорошие специалисты, которые в самых разных областях жизни будут трудиться на благо нашей Родины», — отметила заместитель главы Дмитровского городского округа Ирина Костышина.

С важным событием ребят поздравила депутат Московской областной думы Марина Шевченко. Также дети посмотрели видеопоздравление губернатора Московской области Андрея Воробьева.

Отметим, что всего в этом году в праздничной обстановке важный документ получили 170 подростков муниципалитета.

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