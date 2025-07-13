Церемония вручения первых паспортов подросткам прошла в Чехове

«Для вас это не только серьезный шаг во взрослую жизнь, но и осознание ответственности за себя и свои поступки, своих близких, за свою Родину. Причем, ответственности не только моральной, но и правовой. Уже сейчас для вас открыты самые широкие возможности для учебы и саморазвития, которые в дальнейшем помогут стать настоящими профессионалами и трудиться для дальнейшего процветания родной России», — поздравил юных жителей округа глава Чехова Михаил Собакин.

Глава города Михаил Собакин лично поздравил ребят с новым статусом, пожелал им успехов и сказал напутственные слова.

Поздравила молодое поколение и почетный житель муниципалитета, олимпийская чемпионка по синхронному плаванию Ольга Брусникина.

«Я хочу пожелать, чтобы те двери, которые перед ними откроются с получением этого документа, никогда не закрывались перед ними. Чтобы они своими поступками и делами прославляли и Чеховский район, и нашу великую Родину», — сказала она.

Свой первый паспорт получили София Белая, Милена Вашурина, Олег Грошев, Светлана Жугля, Маргарита Ильясова, Ярослав Капралов, Екатерина Новикова, Федор Субботин, Арсений Тучков, Денис Федосеев, Роман Цуриков.

Юношам и девушкам также вручили экземпляр Конституции Российской Федерации, памятные подарки и книгу по истории страны.

Чтобы получить документ в торжественной обстановке, подростку необходимо сообщить об этом при подаче заявления на получение паспорта.