Церемония вручения паспортов школьникам прошла в Зарайске | 360°

Подмосковье 26 апреля 2024, 09:05 Церемония вручения паспортов школьникам прошла в Зарайске Медиасток.рф

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Юным жителям Зарайска вручили паспорта в торжественной обстановке. Первый важный документ получили пять мальчишек и девчонок.

Поздравил ребят с получение паспортов глава городского округа Зарайск Виктор Петрущенко. Вместе с паспортом они получили экземпляр Конституции Российской Федерации и приятный подарок — обложку от «Движения Первых».

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Мероприятие завершилось торжественной клятвой быть достойными памяти тех людей, которые отдали свои жизни за честь и независимость нашей страны.

Ранее губернатор Андрей Воробьев рассказал, что школьники Подмосковья 27 апреля примут участие в акции «День добрых дел».

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