Церемония вручения паспортов школьникам прошла в Красногорске

Первый замглавы городского округа Красногорск Наталья Тимошина вручила важный документ подросткам.

«Ннадеюсь, что это станет для вас большим посылом в будущую счастливую и, самое главное, яркую жизнь, которая принесет вам новые начинания, новые подвиги, маленькие и большие. Еще раз повторюсь, самое главное — вера в нашу большую и великую страну», — прокомментировала Наталья Тимошина.

Также теплые слова ребятам сказал зампредседателя Совета депутатов Красногорска, исполнительный секретарь отделения партии «Единая Россия» Богдан Андриянов.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».