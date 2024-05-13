Церемония вручения паспортов школьникам прошла в Чехове | 360°

Подмосковье 13 мая 2024, 10:21 Церемония вручения паспортов школьникам прошла в Чехове Телеканал «360»

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Глава городского округа Чехов Михаил Собакин вручил паспорта юным гражданам России. Церемония прошла во Дворце спорта «Олимпийский».

Акцию «Я гражданин России» приурочили ко Дню Победы. Первые паспорта получили девять активистов и отличников учебы, которым исполнилось 14 лет.

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«Паспорт — это старт, вход во взрослую жизнь. Теперь, помимо обязанностей, есть еще и ответственность. Я хочу вам пожелать неиссякаемой энергии в обучении, в познании, в занятиях спортом. Потому что в ближайшее время вы определитесь со своим будущим», — сказал глава округа.

Ребят также поздравили городской прокурор Вадим Шишкин и начальник отдела миграции ОМВД России Владимир Иванов.

В качестве подарка ребята получили книги об истории Чехова и последнее издание конституции страны. В конце встречи все участники мероприятия сделали общее фото на память.

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