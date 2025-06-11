Церемония вручения паспортов школьникам прошла в Чехове

Руководитель муниципалитета отметил, что получение паспорта — это большой шаг во взрослую жизнь. Это не просто документ, а символ того, что школьники стали полноправными гражданами нашей страны. Также он добавил, что теперь у ребят появились новые обязанности.

Главный документ получили 11 ребят: Илья Асташов, Антон Головков, Елизавета Грязнова, Кира Докунина, Александр Любимов, Полина Нефедова, Марья Падалка, Яна Скок, София Хараз, Динара Шарифуллина, Виктория Шкуратько.

На мероприятии присутствовал Олимпийский чемпион по боксу Александр Поветкин. Он вручил юношам и девушкам Конституцию Российской Федерации и подарил книгу Николая Карамзина «История государства Российского».