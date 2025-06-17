Церемония вручения паспортов школьникам прошла в Балашихе

В Балашихе ко Дню России прошла торжественная церемония вручения паспортов 14 школьникам. Мероприятие под девизом «Успех V единстве поколений» состоялось в администрации городского округа.

Первые документы подросткам вручили глава Балашихи Сергей Юров и руководитель управления учебной и воспитательной работы следственного комитета РФ, генерал-майор юстиции Сергей Петров. На церемонии присутствовали родители, юнармейцы, волонтеры, представители партии «Единая Россия» и «Движения Первых».

Каждому школьнику вместе с паспортом подарили книгу Н. М. Карамзина «История государства Российского». Мероприятие прошло в рамках всероссийской акции «Мы — граждане России!», организованной «Движением Первых».

Проект призван сделать момент получения первого паспорта значимым и запоминающимся, воспитывая в молодежи гордость за страну и осознанное отношение к гражданству. Акция проходит по всей России, способствуя формированию патриотизма у подрастающего поколения.