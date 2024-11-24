Церемония вручения паспортов прошла в Музее истории в Лобне

В Лобне прошла праздничная церемония вручения паспортов юным жителям города. Для школьников это не просто официальное событие, а важный шаг во взрослую жизнь, который сопровождается волнением и радостью.

Церемония вручения паспортов состоялась в Музее истории Лобни. Директор музея Максим Агеев подчеркнул, что такие мероприятия, связанные с гражданской ответственностью и взрослением, должны проходить именно здесь. Город имеет богатую историю, особенно связанную с военным наследием. Осознание этого факта придает особую торжественность таким событиям.

Глава города Анна Кротова поддержала идею проводить вручение паспортов в Музее истории Лобни, потому что это место наполняет событие чувством патриотизма и уважения к прошлому города.

В этот день свои первые паспорта получили 10 школьников Лобни. Торжественная атмосфера, поздравления, цветы и памятные подарки сделали церемонию незабываемой. Ребята увезли с собой не только главный документ, но и теплые воспоминания о начале нового этапа своей жизни.