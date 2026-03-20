Церемония вручения паспортов прошла в День воссоединения Крыма с Россией в округе Пушкинский

Паспорта ребятам вручила член Общественной палаты Московской области Инна Орлова. «Действительно, это событие на всю жизнь, которое запомнится ребятам. Они стали полноценными гражданами. Я им сегодня сказала об этом: не только права они получили, но не надо забывать и об ответственности», — подчеркнула Инна Орлова.

Вместе с паспортом каждый подросток получил в подарок обложку для документа и Конституцию Российской Федерации. Для юных граждан и их родителей также организовали викторину «Что ты знаешь о паспорте?».

Родители поблагодарили за трепетное отношение к событию: «Огромное спасибо за организацию такого торжественного события, очень важного в жизни каждого ребенка, каждого гражданина».

Торжественные церемонии вручения паспортов в Пушкино проходят на регулярной основе — ежемесячно. Для участия в мероприятии и получения документа в праздничной обстановке необходимо при подаче заявления через МФЦ поставить соответствующую отметку.



