Церемония вручения наград отличникам и стобалльникам прошла в Серпухове

В этом году школу окончили 168 медалистов и 18 стобалльников, из них два мультибалльника. Заслуженные награды получили не только выпускники, но и педагоги, которые много лет успешно готовят молодежь к взрослой жизни, вкладывая в них душу, знания и терпение.

«Ребята, для вас открыты двери лучших вузов. Выбирайте дело по душе, не бойтесь амбициозных целей. Помните: Серпухов — наукоград, где ваш талант всегда будет замечен и востребован. Покорения новых вершин и успехов», — пожелал глава округа Алексей Шимко.