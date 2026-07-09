Церемония вручения медалей ко Дню семьи прошла в Химках

В День семьи, любви и верности в выставочном комплексе «Артишок» в Химках чествовали супружеские пары. В церемонии участвовали 14 семей.

Три семьи — Костяшины, Гусенковы-Святкины и Игнатьевы — удостоены общественной медали «За любовь и верность».

«Главные герои дня — те, кто своим примером показывает: семья держится не на громких словах, а на ежедневном внимании, терпении и умении быть опорой друг для друга», — подчеркнула глава округа Инна Федотова.

Среди награжденных — Ольга и Сергей Игнатьевы, которые познакомились еще в школьные годы, а сегодня воспитывают двоих детей.

«Мы познакомились еще в школе, но тогда даже не думали, что когда-нибудь станем семьей. Уже спустя годы поняли, что встретили именно своего человека. Такие моменты убеждают, что настоящая любовь действительно приходит тогда, когда ее меньше всего ждешь», — поделилась Ольга Игнатьева.

Также поздравления получили Дмитрий и Юлия Юровы, отметившие 25-летие совместной жизни. Их семья стала примером стойкости и взаимной поддержки, в том числе в период службы Дмитрия в зоне специальной военной операции.

Еще одной семьей, отмеченной в этот день, стали Владимир и Светлана Сукач. Супруги вместе уже 60 лет. Они познакомились на танцах в Волгограде, воспитали дочь и создали трудовую династию: оба много лет работали на оборонном предприятии. Сегодня, переехав в Химки, супруги стали серебряными волонтерами.

Патриаршим знаком «За святость материнства» отмечены семьи Копыл и Харьковских. После церемонии для пар провели проект «Умное свидание» с участием священнослужителей Химкинского благочиния.