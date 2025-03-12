Церемония вручения медалей к 80-летию Победы прошла в Лосино-Петровском

Члены партии «Единая Россия» в Лосино-Петровском вручили подарки и медали к 80-летию Победы ветеранам Великой Отечественной войны. Секретарь местного отделения Сергей Джеглав, активисты «Молодой гвардии» и «Волонтеров Подмосковья» организовали трогательную церемонию.

Во время чаепития Сергей Джеглав и волонтеры с интересом слушали рассказы ветеранов о годах службы. У каждого была своя история, полная испытаний. Воспоминания о жизненном опыте позволили молодому поколению лучше понять ту ценность, которую имеет мирная жизнь сегодня.

Активисты подготовили для ветеранов творческие номера. Они исполнили песни и прочитали стихи. Вечер стал праздником памяти и уважения, где каждый смог почувствовать единение поколений.

«Дорогие наши ветераны и труженики тыла! Низкий вам поклон за героический подвиг, самоотверженность и преданность Родине. Благодаря вам мы имеем возможность жить, строить семьи и растить детей на русской земле. Отдельное спасибо за дружескую беседу, ведь время, проведенное вместе, бесценно», — сказал Сергей Джеглав.

Поздравление прошло в рамках партийного проекта «Историческая память».

«Мы обязаны помнить и ценить подвиг наших ветеранов, ведь именно благодаря их мужеству и самоотверженности мы живем в мирной стране. Каждый рассказ, каждая история — это урок для нас, как важно беречь свободу и мир!» — прокомментировал Алексей Дьяконов, куратор партийного проекта «Историческая память».