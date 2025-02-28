Церемония вручения медалей к 80-летию Победы прошла в Доме ученых в Дубне

В Дубне состоялась торжественная встреча с ветераном Великой Отечественной войны и тружеником тыла 98-летним Федором Ивановичем Мельниковым. Коренной дубненец внес значительный вклад в восстановление страны после войны.

Во время Великой Отечественной войны Федор Иванович трудился в судоремонтных мастерских, а после Победы был направлен в разрушенный Севастополь для восстановления города.

«Нас собрали, посадили в поезд и повезли в Севастополь. Город был весь разрушен», — вспоминает ветеран.

После службы в Советской армии Федор Мельников посвятил свою жизнь работе в Объединенном институте ядерных исследований (ОИЯИ). Сегодня, в свои 98 лет, он остается примером мужества и трудолюбия для молодого поколения.

В честь заслуг ветерана глава города Дубны Максим Тихомиров и директор ОИЯИ академик Григорий Трубников вручили Федору Ивановичу юбилейную медаль. На мероприятии присутствовали и другие ветераны — бывшие сотрудники института, среди которых узница фашистских концлагерей и труженики тыла, чьё детство прошло в тяжелых условиях войны.

«В этом году с особым чувством отмечаем юбилей Победы. Россия — это великая держава, и наша общая задача — не дать переписать историю», — подчеркнул Григорий Трубников в своем обращении к ветеранам.

После официальной части встречи глава наукограда Максим Тихомиров пообщался с ветеранами в неформальной обстановке. Участники отметили, что в России ветеранов чествуют с особым уважением и вниманием.

«Дубненцы поблагодарили за встречу и отметили, что ни в одной стране мира так не чтут ветеранов, как в нашей», — поделился впечатлениями Максим Тихомиров.

Встречи с героями Великой Отечественной войны продолжатся, чтобы сохранить память о великом подвиге нашего народа и передать её будущим поколениям.