Церемония вручения дипломов прошла в медицинском колледже в Дмитрове

В Центральном дворце культуры «Созвездие» 2 июня прошла торжественная церемония вручения дипломов выпускникам Дмитровского филиала Московского областного медицинского колледжа. 116 юношей и девушек — будущих фельдшеров, медбратьев и медсестер — получили путевку в профессиональную жизнь.

Директор филиала Нина Сергеева рассказала, что в этом году учебное заведение выпускает 24 фельдшера и 92 специалиста среднего медицинского персонала. Особой гордостью стали 14 выпускников, удостоенных дипломов с отличием. Большинство новоиспеченных специалистов уже определились с местом работы: они пополнят штат государственных лечебных учреждений, в том числе Дмитровского округа. На Дмитровскую подстанцию Московской областной станции скорой медицинской помощи уже трудоустраиваются три фельдшера и две медсестры.

«От имени главы округа Михаила Шувалова сердечно поздравляю вас с этим знаменательным событием. Кто-то из вас останется работать в наших медицинских учреждениях, кто-то продолжит учебу, чтобы стать врачом и также вернуться в родной Дмитровский край — работать на благо жителей. Желаю, чтобы ваши цели и мечты обязательно сбывались, чтобы рядом всегда были добрые и верные друзья, любящие близкие и мудрые наставники», — обратилась к выпускникам замглавы округа Ирина Костышина

Ирина Костышина вручила 14 выпускникам «красные» дипломы. Главный врач Дмитровской больницы Александр Авакян поздравил ребят с завершением учебы и напомнил, что они становятся полноправными членами большой медицинской семьи.

«Вы выбрали лучшую профессию на свете — самую гуманную и ответственную. Желаю вам уверенно применять полученные знания на практике, не бояться сложностей и постоянно расти профессионально», — отметил Александр Авакян.

Теплые слова поздравлений прозвучали от директора филиала Нины Сергеевой, заведующего практическим обучением Ольги Сергеевой и заведующего Дмитровской подстанцией скорой помощи Любови Корчагиной. Студенты второго курса подготовили для выпускников яркие творческие номера. В зале царила атмосфера радости, гордости и легкой грусти расставания.