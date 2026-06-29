Церемония вручения аттестатов прошла в школе в Ленинском округе

Торжественное мероприятие прошло в образовательном центре «Лидер». Более 60 выпускников учебного заведения получили документы о среднем общем образовании.

Восемь выпускников образовательного центра удостоены медалей первой степени, два человека — второй степени.

Поздравить ребят приехали заместитель председателя Совета депутатов округа Валерий Черников и исполнительный секретарь местного отделения партии «Единая Россия» Владимир Каширин.

Глава Ленинского городского округа Станислав Каторов поздравил выпускников на торжественном вечере во дворце спорта и вручил медали. Ярким завершением праздника стало выступление кавер-групп.

Всего в этом году школы муниципалитета окончили более 1,2 тысячи выпускников. Из них 183 человека отмечены медалями: 105 выпускника получили медали первой степени и 78 человек — медали второй степени.