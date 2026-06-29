Церемония вручения аттестатов девятиклассникам прошла в Химках
Торжественное мероприятие провели 27 июня в школе № 31. Гостями стали депутат округа Артур Каримов, лидер Движения общественной поддержки Владислав Степушин и директор школы Ольга Марасанова.
Почетные гости обратились к выпускникам с напутственными словами.
«Девятый класс — это первый серьезный рубеж в жизни. Кто-то продолжит обучение в старшей школе, кто-то уйдет в колледжи и техникумы. Желаю вам не бояться выбирать свой путь, верить в себя и помнить, что школьные годы останутся с вами навсегда. Гордитесь своей школой и своими достижениями», — отметил Артур Каримов.
172 девятиклассника окончили школу в этом году. 23 из них получили аттестаты с отличием, которые подтверждают высокий уровень знаний и усердие на протяжении всего обучения.
«Сегодня вы получили первый в своей жизни документ об образовании. Это начало большого пути. Кто-то из вас уже знает, кем хочет стать, кто-то еще ищет себя. Но главное — не останавливаться, двигаться вперед, пробовать, ошибаться и снова пробовать», — подчеркнула Ольга Марасанова.
Церемония прошла в теплой атмосфере. Выпускники принимали поздравления от педагогов, родителей и почетных гостей, делились планами на лето и размышляли о будущей жизни после школы.
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