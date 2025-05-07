Церемония возложения цветов к памятнику «Трем Иванам» прошла в Люберцах

В церемонии приняли участие глава округа Владимир Волков и председатель Совета депутатов Петр Ульянов.

«Вместе с уважаемыми ветеранами, представителями общественных организаций, подрастающим поколением, депутатским корпусом у памятника „Трем Иванам“ почтили память земляков, которые в годы Великой Отечественной войны отстаивали свободу и независимость нашей Родины. День Победы — это гордость и величие нашего народа. Мы помним, какой ценой завоевано мирное небо над головами. И эту память передаем нашим детям», — отметил Владимир Волков.

Памятник «Трем Иванам» установили 10 лет назад. Он посвящен трем летчикам 16-го истребительного авиаполка, Героям Советского Союза — старшему лейтенанту Ивану Заболотному, лейтенанту Ивану Шумилову и младшему лейтенанту Ивану Голубину.

«Старший из „трех соколов“ Иван Заболотный, защищая столицу, уничтожил более 12 вражеских самолетов. Иван Шумилов сбил, по разным данным, от 12 до 16 фашистских самолетов. На счету Ивана Голубина — 15 воздушных побед, одержанных лично и в группе с товарищами», — уточнил председатель окружного Совета депутатов Петр Ульянов.

В истории сохранился подвиг, когда три друга сразились с семью немецкими истребителями. В неравном бою люберчанам удалось одержать победу и уничтожить противника.

Председатель Совета депутатов Петр Ульянов добавил, что силами 16-го истребительного авиаполка было сбито 117 самолетов врага. Их героизм навсегда останется в памяти потомков.