Церемония возложения цветов к братским могилам прошла в Павловском Посаде

В Павловском Посаде возложили цветы и венки к мемориалу «Братские могилы». В мероприятии приняли участие первый заместитель главы городского округа Филипп Ефанов, представители Ассоциации ветеранов СВО, муниципальные депутаты и ученики школы № 10 имени В. Ф. Быковского.

Митинг у «Братских могил» проходит традиционно в преддверии Дня Победы. В данном месте захоронены павловопосадцы — солдаты Великой Отечественной Войны.

«Это день памяти и благодарности поколению победителей. Мы сохраняем историческую правду и передаем ее следующим поколениям. День Великой Победы был мечтой миллионов наших соотечественников, надеждой, которой жили и ради которой умирали. Сегодня, возлагая цветы и венки, мы вспоминаем тех, кто сражался за нашу свободу и независимость, кто не жалел своей жизни ради будущих поколений. Подвиг ветеранов бессмертен, сила их духа и мужество — пример для всех нас. Желаю, чтобы каждый новый день приносил лишь добрые вести», — сказал Филипп Ефанов.