Церемония проводов призывников на военную службу прошла в Реутове

14 новобранцев из городского округа, признанных годными к исполнению конституционного долга, отправились на срочную службу. Молодых людей напутствовали представители ветеранского сообщества наукограда.

Почетными гостями церемонии стали Герой России Андрей Мерцалов, председатель совета ветеранов Реутова Валерий Нечай, глава отделения Ассоциации ветеранов СВО Александр Монаенко и председатель совета депутатов Николай Ковалев.

Андрей Мерцалов напомнил призывникам, что служба в армии — это проверка на зрелость и гражданскую состоятельность. «На это мы, как мужчины, нацелены с самого рождения. Это также один из этапов нашего мужского самоутверждения», — сказал Герой России.

Всем новобранцам вручили памятные подарки и икона. В завершение церемонии юноши возложили цветы к мемориалу Вечного огня как символ связи поколения новых защитников Отечества с традициями воинской славы.

В период весенней призывной кампании из муниципалитета на воинскую службу планируют направить 68 человек. Завершится призыв 15 июля.