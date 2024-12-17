Церемония принятия присяги прошла в учебном центре в Дмитрове

Руководитель муниципалитета, обращаясь к молодым людям, отметил, что они перешагнули важный жизненный рубеж. «Дав присягу на верность России, вы стали ее солдатами, защитниками Отечества», — сказал Иван Курданин.

Более 400 новобранцев, которые после осеннего призыва проходят службу в учебном центре, торжественно принесли присягу. Разделить с ребятами этот торжественный момент приехали их родные и друзья из разных уголков страны.

Для гостей после завершения церемонии устроили показательные выступления служебных собак, которых обучают в центре. Четвероногие бойцы со своими наставниками показали настоящее боевое шоу.