Сегодня 09:56 Церемония посвящения в лицеисты прошла в Лобне 0 0 0 Фото: 360.ru Подмосковье

Школы

Лобня

Школьники

Для Лобненского лицея октябрь — время особенное. Каждый год здесь проводят торжественную церемонию посвящения в лицеисты — волнительную, яркую и единственную в жизни.

Несмотря на то, что пятиклассники уже проучились в лицее больше полутора месяцев, этот день стал для них символом начала нового жизненного этапа. Теперь они — часть большой семьи одной из лучших школ города. Учиться в лицее — значит, быть лучшим. И не только на занятиях, но и в творчестве. Поэтому церемонию посвящения ежегодно превращают в красочный концерт, где ребята демонстрируют свои таланты в музыке, хореографии и актерском мастерстве.

В начале 2025 года лицей переехал в новое здание. Пятую школу, построенную 65 лет назад, капитально отремонтировали, и теперь она полностью соответствует всем современным стандартам, — светлая, удобная и просторная. Здесь обновили фасад и кровлю, заменили инженерные системы, заново отделали внутренние помещения, установили современную мебель и оборудование, а к новому учебному году красиво оформили актовый зал.

По итогам прошлого учебного года Лобненский лицей вошел в число 55 лучших учреждений образования региона. А в российском рейтинге занял 175-е место в списке 300 лучших школ страны. «Это дом, где вас научат реализовывать мечты. Где вы получите уверенность в себе. И никогда не бойтесь гореть, мечтать, не бойтесь ошибаться. Потому что мы всегда рядом. Всегда поправим и поможем», — обратилась к лицеистам глава городского округа Анна Кротова. Лицей стал первым учебным заведением города, которое украсили живописными рисунками. Тема настенной росписи — Лобня и ее достопримечательности. Теперь каждая перемена превращается в небольшое путешествие по родному городу, который сегодняшним лицеистам предстоит сделать еще более комфортным, безопасным и удобным для жизни.