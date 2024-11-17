Церемония посвящения в кадеты прошла в школе-интернате во Фрязине

В школе-интернате имени Покрышкина прошла торжественная церемония посвящения в кадеты. Воспитанникам вручили удостоверения и знак образовательного учреждения.

За прошедшие два месяца юные воспитанники прошли азы строевой подготовки, узнали правила ношения формы.

На церемонию пригласили почетных гостей, которые вручили им удостоверения и пожелали стойко преодолевать трудности, воспитывать в себе дух благородства, воинской чести, товарищества, дисциплины и преданности родине.

«В наше непростое время вы сделали очень правильный выбор. Я думаю, что у вас все получится. Так держать! Город Фрязино вами гордится!» — сказала председатель Совета депутатов городского округа Фрязино Елена Романова.