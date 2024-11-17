Церемония посвящения в кадеты прошла в школе-интернате во Фрязине
В школе-интернате имени Покрышкина прошла торжественная церемония посвящения в кадеты. Воспитанникам вручили удостоверения и знак образовательного учреждения.
За прошедшие два месяца юные воспитанники прошли азы строевой подготовки, узнали правила ношения формы.
На церемонию пригласили почетных гостей, которые вручили им удостоверения и пожелали стойко преодолевать трудности, воспитывать в себе дух благородства, воинской чести, товарищества, дисциплины и преданности родине.
«В наше непростое время вы сделали очень правильный выбор. Я думаю, что у вас все получится. Так держать! Город Фрязино вами гордится!» — сказала председатель Совета депутатов городского округа Фрязино Елена Романова.
В школе-интернате во Фрязине ребята не только учатся военному делу, но и осваивают летную подготовку. Большинство выпускников работают пилотами гражданской и военной авиации, инженерами и связистами.
Церемония завершилась торжественным маршем кадетов и праздничным концертом, который подготовили воспитанники и педагоги.
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