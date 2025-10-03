Церемония посвящения первоклассников в пешеходы прошла в Мытищах

Торжественное мероприятие состоялось в школе № 6. Председатель совета депутатов Андрей Гореликов поздравил юных мытищинцев с этим событием, передав школе стенд с правилами дорожного движения.

Чтобы закрепить знание правил дорожного движения у юных пешеходов и сформировать у них привычки к безопасному поведению на проезжей части для школьников провели разнообразные состязания. Ребята решали головоломки, отвечали на вопросы викторины и давали клятву соблюдать правила.

«Впереди каникулы, поэтому еще раз напомните ребятам о необходимости соблюдать эти правила» — обратился Андрей Гореликов к родителям и педагогам.

В завершение мероприятия первоклассникам вручили светоотражающие аксессуары.

«С наступлением осени, день становится короче, поэтому очень важно, чтобы ваши светящиеся распознавательные коды были заметными в темноте», — подчеркнула инспектор государственной инспекции безопасности дорожного движения Ирина Кулигина.

Теперь юные пешеходы готовы к безопасному передвижению по городу.