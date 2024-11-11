Церемония отправки призывников в армию прошла в Реутове

Еще 15 жителей Реутова торжественно проводили на службу в ряды Вооруженных сил Российской Федерации. Мероприятие прошло в музейно-выставочном центре.

Участие в церемонии приняли представители администрации Реутова, общественных организаций и духовенства, а также родственники призывников.

«Ваша жизнь разделится на две части — до службы в армии и после. Но главное, что появится — это чувство самоуважения. Я испытываю чувство гордости, находясь здесь, напутствуя настоящих мужчин, не боящихся трудностей армейской службы», — отметил советник главы Реутова, Герой России Андрей Мерцалов.

Многие парни с нетерпением ждут отправки в армию и уверены, что она позволит им получить важный для жизни опыт. Всем призывникам подарили командирские часы, Книгу Памяти, блокнот, ручку и открытку с пожеланиями главы Реутова Филиппа Науменко.

Также участники мероприятия возложили цветы к Вечному Огню и почтили минутой молчания память реутовчан, погибших за Родину.

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