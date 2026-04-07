Церемония открытия Всероссийской недели космоса прошла в Королеве

Сегодня на Центральной площади Королева стартовала Всероссийская Неделя космоса — масштабное событие, объединившее профессиональных космонавтов, ученых, почетных гостей и юных жителей наукограда. Торжественная церемония открытия прошла с участием главы города Игоря Трифонова, председателя городского Совета депутатов Александра Ходырева и Героя Российской Федерации, космонавта Сергея Авдеева.

Главной площадкой Недели стал космический шатер, приглашающий посетителей на встречи с покорителями космоса, научно-популярные лекции, мастер-классы и интерактивные программы.

В числе первых мероприятий — открытие выставки «Семьи Героев. Космос». На церемонии присутствовал космонавт Андрей Борисенко, который вместе со своей супругой и женами других членов космического отряда презентовал уникальную фотовыставку. Экспозиция включает 13 снимков, посвященных не только героям, покоряющим Вселенную, но и их верным спутницам — женам, поддерживающим их на Земле. Идея проекта принадлежит супруге Андрея Борисенко, и спустя год она воплотилась в жизнь.

Параллельно на площадке проходила презентация проектов участников фестиваля «Кванториада», который в этом году пройдет 9–10 апреля.

