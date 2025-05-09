Церемония открытия мемориальных знаков в честь героев ВОВ прошла в Воскресенске

Вблизи Ильинской часовни в деревне Вострянское городского округа Воскресенск состоялась торжественная церемония открытия памятных знаков в честь погибших в годы Великой Отечественной войны героев и тружеников тыла. Их имена навечно увековечили на мемориальных плитах.

Памятное мероприятие объединило жителей деревни, представителей администрации Воскресенска, муниципальных депутатов, родственников героев. Заместитель главы городского округа Воскресенск Мария Степанова выступила перед присутствующими с приветственным словом. Она отметила важность сохранения исторической памяти и увековечивания имен воинов-освободителей.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев поздравил ветеранов Великой Отечественной войны с 80-летием Победы и подчеркнул, что страна будет помнить каждого, кто не вернулся домой.