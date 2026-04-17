Церемония награждения трудовых династий прошла в Солнечногорске

В Культурно-досуговом центре «Тимоново» в Солнечногорске 16 апреля прошло торжественное мероприятие, приуроченное ко Дню труда Московской области. В рамках праздника отметили представителей трудовых династий, коллективов и работников различных сфер за профессионализм и добросовестный труд.

С поздравительным словом к участникам обратился депутат Московской областной думы Александр Волнушкин.

«Солнечногорская земля всегда славилась людьми, которые умеют работать — с душой и полной самоотдачей. Пусть ваш труд доставляет вам личное удовольствие, работа приносит не только достаток в дом, но и удовлетворение за результаты, а ваши семьи гордятся вами», — сказал Александр Волнушкин.

В ходе церемонии заместитель министра экологии и природопользования Московской области Захар Варданян вручил благодарственные письма и благодарности губернатора региона Андрея Воробьева. Среди награжденных — трудовая династия Божановых, победившая в областном конкурсе. Общий стаж девяти представителей трех поколений в сфере электроэнергетики составляет 178 лет.

«Папа Вячеслав Анатольевич работал главным инженером в „Каширских электрических сетях“, и все дети моего папы стали энергетиками. Это мой брат Божанов Игорь Вячеславович, Пронина Светлана Вячеславовна и я. И далее наши дети тоже стали энергетиками, и все мы — династия. Мы шли друг за другом, перенимая и передавая опыт», — поделилась Алла Вячеславовна Божанова.

Представителям разных профессий — учителям, воспитателям, фельдшерам, программисту, инженеру, водителю, слесарю и другим специалистам — вручили знак «За службу закону», почетные грамоты и благодарственные письма Московской областной думы, а также почетные грамоты главы и Совета депутатов городского округа Солнечногорск.

«Спасибо каждому за вклад в развитие экономики и процветание Солнечногорска, благосостояние наших граждан. Ваша деятельность в самых разных сферах приносит неоценимую пользу для жителей округа», — отметила заместитель главы городского округа Солнечногорск Надежда Назарьева.

В завершение мероприятия для гостей выступили солисты и творческие коллективы, представив вокальные и хореографические номера.