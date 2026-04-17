Церемония награждения трудовых династий прошла в округе Пушкинский

В Доме культуры «Юбилейный» в Ивантеевке 16 апреля прошел Праздник труда. В торжественной обстановке отметили вклад сотрудников разных сфер — от промышленности до культуры, а лучших специалистов наградили региональными и муниципальными наградами.

Заместитель председателя Комитета лесного хозяйства Московской области Александр Надский, заместитель главы округа Пушкинский Ольга Жданова, депутаты Московской областной думы Николай Черкасов и Михаил Ждан, а также председатель окружного Совета Артем Садула произнесли слова благодарности тем, кто своим трудом развивает округ и страну.

Александр Надский вручил награды от губернатора Подмосковья, а Михаил Ждан передал почетные грамоты и благодарности главы округа Пушкинский. Среди награжденных есть целые трудовые династии — люди, которые продолжают дело своих родителей и передают опыт следующему поколению.

«Особенные слова благодарности я хотел бы адресовать нашим ветеранам труда, представителям рабочих профессий, врачам, учителям, аграриям и работникам предприятий. Ваша энергия — это основа стабильности и развития», — отметил депутат Московской областной думы Михаил Ждан.