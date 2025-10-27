Церемония награждения старост сельских поселений прошла в Солнечногорске

В Подмосковье 23 октября в третий раз отмечался День сельских старост. В честь этого в Солнечногорске состоялось торжественное мероприятие, на котором приветствовали людей, которые играют важную роль в общении между населением и администрацией.

После официальной части последовало неформальное общение, во время которого участники обсудили актуальные вопросы и определили планы на дальнейшую работу.

В ходе мероприятия десять старост были награждены благодарственными письмами за их вклад в развитие территорий муниципалитета. Благодарности получили: Евгений Белоусов (деревня Редино), Инна Широкова (деревня Дубинино), Наталья Немцева (деревня Талаево), Александр Пахомов (деревня Тимоново), Светлана Семкина (деревня Рекино-Кресты), Любовь Николаева (поселок Шишовка), Александр Зайцев (деревня Шелепаново), Владислав Козлов (деревня Трусово), Наталья Егорова (деревня Шапкино) и Валентина Проценко (деревня Лаптево).

«Спасибо старостам за терпение, умение слушать и договариваться, и за ту огромную, пусть и не всегда заметную со стороны, работу, которую вы ведете каждый день. Вы — наши главные советчики и настоящие патриоты Солнечногорска. С праздником!», — подчеркнул глава городского округа Солнечногорск Константин Михальков.

Приветствия в адрес новоизбранных лидеров прозвучали также в городском центре народного творчества и досуга «Лепсе». В мероприятии приняли участие заместители главы городского округа Солнечногорск Эдуард Машковцев и Надежда Назарьева, а также руководитель фракции «Единая Россия» в Совете депутатов округа Ольга Гончар. В этот день свои удостоверения получили старосты деревни Карпово — Анатолий Кузьмичев, Хметьево — Марина Вересова, Рекино-Кресты — Светлана Семкина, Тимоново — Александр Пахомов и Дубинино — Инна Широкова.

Всего в округе работают около 80 сельских старост. Их статус был закреплен в Солнечногорске в 2020 году. Они получают удостоверения и ежемесячное денежное вознаграждение.