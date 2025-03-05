Церемония награждения медицинских работников прошла в Подольске

Глава городского округа Подольск Григорий Артамонов наградил 22 медицинских работника, которые проявили высокий профессионализм и преданность своему делу в период пандемии коронавирусной инфекции. Церемония награждения была приурочена к пятилетней годовщине начала распространения COVID-19.

Пять лет назад, когда в Подольске были зафиксированы первые случаи коронавируса, местные медицинские учреждения стали одними из ключевых центров борьбы с инфекцией. Врачам, медсестрам, санитаркам и другим специалистам пришлось работать в условиях высокой нагрузки и риска для собственного здоровья, оказывая помощь пациентам и спасая жизни.

«Сегодня у меня есть честь лично поблагодарить и вручить награды тем, кто работал в „красной зоне“ и боролся за жизни людей. В то сложное время каждый из вас трудился без отдыха, преодолевая страх и усталость, рискуя собой, но не отступал. Ваш подвиг невозможно измерить никакими цифрами — он отражен в каждой спасенной жизни», — сказал Григорий Артамонов на церемонии.

За выдающийся вклад в борьбу с пандемией медицинские работники были отмечены почетными знаками «Честь и Слава», медалями «За безупречную службу» и благодарственными письмами главы округа. Среди награжденных — главные врачи, профильные специалисты, медицинские сестры, санитары и фельдшеры скорой помощи.

Григорий Артамонов также отметил, что труд медицинских работников стал символом надежды и веры в лучшее будущее: «Вы доказали, что человечность, сострадание и высокая ответственность — это главные ценности общества. Мы всегда будем помнить ваш вклад в здоровье нашего округа, ваше мужество и преданность профессии».

Эти награды стали знаком признания заслуг медицинских работников, которые проявили невероятное мужество и профессионализм в один из самых сложных периодов современной истории.