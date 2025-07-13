Церемония награждения медалистов прошла в Подольске

В Подольске наградили выпускников, которые с отличием окончили образовательные учреждения. Для них подготовили торжественный вечер, а после — дискотеку в парке Талалихина.

«Хочется верить, что эти ребята выберут правильно дальнейший образовательный маршрут, продолжат образование, получат профессию ту, которую они хотят, и вернутся к нам обратно в Подольск», — сказала председатель комитета по образованию Надежда Фролова.

В Подольске прошла церемония награждения медалистов. В этом году отметили 365 выпускников, из них 214 получили золотые медали, а 151 — серебряные.

Заслуженные награды — это итог каждодневного труда. Золотая медаль дает до 10 дополнительных баллов к ЕГЭ при поступлении в вуз. Среди награжденных — ученица Софья Жуляева. Она планирует стать педагогом русского языка и литературы. Говорит, что медаль очень помогла при поступлении.

«Я честно не ожидала, что мы приедем в какое-то помещение, что будет торжественная часть, поэтому я в восторге и предвкушаю, что же будет», — сказала Софья Жуляева.

Торжественное мероприятие началось с вальса в исполнении воспитанников спортивно-танцевального клуба «SPORTDANCE».

Глава Подольска Григорий Артамонов вручил выпускникам медали и памятные подарки — часы с гравировкой.

«Сегодня знаменательное событие для всего городского округа Подольск. Мы чествуем нашу самую яркую, самую одаренную молодежь. Вы гордость Подольска, гордость Подмосковья и страны», — сказал Григорий Артамонов.

Затем ребят пригласили в парк Талалихина на дискотеку. Там же для них выступила кавер-группа «Багемия».