Церемония награждения лучших волонтеров прошла в Чехове

Фото: Телеканал «360»

Уже семь лет в Подмосковье отмечается День добровольца.  В честь праздника в городском округе состоялось торжественное мероприятие.

Волонтеры по зову сердца приходят на помощь к тем, кто больше всего в них нуждается. Собрать гуманитарную помощь бойцам, спасти животных, помочь детям и старикам — главные миссии в их работе.

«Волонтер — это тот неравнодушный человек, который проникается к любой беде, готов отозваться, помочь в нужный момент, в нужную секунду оказаться в нужном месте», — объяснила одна из участниц добровольческого движения Ирина Черникова.

За особые успехи и готовность всегда прийти на помощь глава городского округа Михаил Собакин вручил грамоты от председателя Московской областной думы неравнодушным жителям и активным волонтерам. Среди награжденных была и  руководитель чеховского клуба волонтеров Лилия Симашина, которая уже пять лет занимается этой ответственной и благородной работой.

Помощь людям является для добровольцев смыслом жизни. Окружая заботой других, они понимают, насколько значимой является их работа для общества.

Всего в Подмосковье свыше 50 тысяч добровольцев, которые помогают другим. Чеховские волонтеры не раз доказывали, что являются одними из лучших в своем деле.

Новости Подмосковья можно обсудить в «Суперчате 360».

    Пока ничего не найдено

    Задизайнено в Студии Артемия Лебедева Информация о проекте