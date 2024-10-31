Церемония награждения лучших волонтеров прошла в Чехове

Уже семь лет в Подмосковье отмечается День добровольца. В честь праздника в городском округе состоялось торжественное мероприятие.

Волонтеры по зову сердца приходят на помощь к тем, кто больше всего в них нуждается. Собрать гуманитарную помощь бойцам, спасти животных, помочь детям и старикам — главные миссии в их работе.

«Волонтер — это тот неравнодушный человек, который проникается к любой беде, готов отозваться, помочь в нужный момент, в нужную секунду оказаться в нужном месте», — объяснила одна из участниц добровольческого движения Ирина Черникова.

За особые успехи и готовность всегда прийти на помощь глава городского округа Михаил Собакин вручил грамоты от председателя Московской областной думы неравнодушным жителям и активным волонтерам. Среди награжденных была и руководитель чеховского клуба волонтеров Лилия Симашина, которая уже пять лет занимается этой ответственной и благородной работой.