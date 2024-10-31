Церемония награждения лучших волонтеров прошла в Чехове
Уже семь лет в Подмосковье отмечается День добровольца. В честь праздника в городском округе состоялось торжественное мероприятие.
Волонтеры по зову сердца приходят на помощь к тем, кто больше всего в них нуждается. Собрать гуманитарную помощь бойцам, спасти животных, помочь детям и старикам — главные миссии в их работе.
«Волонтер — это тот неравнодушный человек, который проникается к любой беде, готов отозваться, помочь в нужный момент, в нужную секунду оказаться в нужном месте», — объяснила одна из участниц добровольческого движения Ирина Черникова.
За особые успехи и готовность всегда прийти на помощь глава городского округа Михаил Собакин вручил грамоты от председателя Московской областной думы неравнодушным жителям и активным волонтерам. Среди награжденных была и руководитель чеховского клуба волонтеров Лилия Симашина, которая уже пять лет занимается этой ответственной и благородной работой.
Помощь людям является для добровольцев смыслом жизни. Окружая заботой других, они понимают, насколько значимой является их работа для общества.
Всего в Подмосковье свыше 50 тысяч добровольцев, которые помогают другим. Чеховские волонтеры не раз доказывали, что являются одними из лучших в своем деле.
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